وزير الطاقة الأميركي سيستقيل في الأول من ديسمبر

قالت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الاثنين، إن وزير الطاقة ريك بيري، يعتزم الاستقالة من منصبه في الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضح مسؤول في وزارة الطاقة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "بينما يواصل الوزير بيري العمل تحقيقا لرغبة الرئيس، فإنه ينوي الرحيل عن وزارة الطاقة في الأول من ديسمبر".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، وجد بيري نفسه محاصرا وسط تحقيق في مجلس النواب الأميركي بشأن مساءلة محتملة لترامب قد تؤدي إلى عزله.

وطلبت لجنة تحقيق في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، من بيري تسليمهم وثائق في إطار تحقيقهم المتعلق باتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون خصم الرئيس في انتخابات 2020.

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وكتب الديمقراطيون، في طلبهم الموجه إلى بيري في العاشر من أكتوبر الجاري، أن "مقالات نشرت مؤخرا أثارت تساؤلات عن الدور الذي قد تكون لعبته لنقل أو تشديد الرسالة التي وجهها ترامب إلى نظيره الأوكراني".

وتحدث الديمقراطيون أيضا عن "ضغوط" مارسها بيري لتعيين أشخاص مرتبطين برودي جولياني محامي ترامب الشخصي، في إدارة شركة عامة أوكرانية للطاقة.

كما أشاروا إلى مقال يؤكد أن بيري شجع ترامب على الاتصال بزيلينسكي وأنه حضر مراسم تنصيب الرئيس الأوكراني الجديد في مايو 2019.

كان بيري أبلغ الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه سيستقيل أواخر العام الحالي.