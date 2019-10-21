سفينة إنقاذ تبحث مجددا عن ميناء لإنزال 104 مهاجرين

تبحث سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ"، اليوم الاثنين، عن ميناء آمن لإنزال 104 مهاجرين نقلتهم الجمعة على متن سفينتها الإنسانية قبالة سواحل ليبيا.

وطلبت منظمة "إس أو إس المتوسط"، المالكة للسفينة، من السلطات الأوروبية أن تحدد لها مرفأ آمنا لإيصال المهاجرين.

كانت سفينة "أوشن فايكينغ"، اليوم الاثنين، في المياه الدولية قبالة مالطا وطلبت من مراكز تنسيق المساعدات البحرية الإيطالية والمالطية تحديد مكان آمن "لإنزال 104 ناجين سريعا"، كما قالت المنظمة ومقرها مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) في بيان.

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ولم تعلق السلطات الإيطالية والمالطية على الموضوع.

وانقذت السفينة، الجمعة، الركاب الـ104 الذين كانوا على زورق مطاطي على بعد 50 ميلا بحريا من سواحل ليبيا وبينهم 40 قاصرا و30% منهم غير مرافقين وامرأتان حاملان.

تأتي هذه العملية بعد يومين من إنزال 176 مهاجرا في تارانتو (إيطاليا).