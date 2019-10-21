نتنياهو يتخلى عن محاولة تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

علن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخليه عن جهوده لمحاولة تشكيل حكومة جديدة بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة.

وقال نتنياهو، الذي يتزعم حزب ليكود اليميني، إنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين.

وأوضح، في شريط مصور بث على حسابه على موقع «فيسبوك»، «أبلغت الرئيس للتو أنني عدلت عن تشكيل حكومة».

بدوره، أكد ريفلين أنه سيجري الآن مشاورات مع الأحزاب السياسية المختلفة لإبلاغهم بعزمه تكليف بيني جانتس المنتمي لتيار الوسط ومنافس نتنياهو في الانتخابات بمهمة تشكيل حكومة جديدة.

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وأورد بيان لمكتب ريفلين أن كل أعضاء الكنيست سيتم إبلاغهم أن «الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني جانتس تشكيل الحكومة في أسرع وقت»، موضحا ان ذلك سيتم الخميس.

ولم تحسم الانتخابات التشريعية، التي جرت في 17 سبتمبر الماضي، النتيجة وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.

وللمرة الثانية في غضون خمسة أشهر، لم يفلح حزب ليكود اليميني في تحقيق نصر انتخابي حاسم.

وتفوق حزب أزرق أبيض، الذي يتزعمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جانتس، بفارق ضئيل على ليكود.