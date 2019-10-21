كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة الشيخ عبدالله السالم الصباح لمحكمة الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت النيابة العامة الكويتية، اليوم الاثنين، الشيخ عبدالله السالم الصباح إلى محكمة الجنايات؛ وذلك على خلفية إساءته لضابط في تسجيل صوتي لرفضه تمرير معاملة خاصة بسيارته. وأصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قراره صباح اليوم، فيما تم إرفاق مذكرة اتهام تطالب بمعاقبته وفق القانون بتهمة الاساءة إلى الضابط من خلال تسجيل صوتي. وأسند للشيخ تهمة تهديد موظف عام للامتناع عن عمل أو الضغط لممارسة عمل والسب والقذف للضابط، بالإضافة إلى استعمال شبكة المعلومات أو استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري.

وكانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، حبس الشيخ عبدالله مدة 21 يومًا؛ على خلفية القضية.

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وكان قد انتشر مقطع لمكالمة صوتية لضابط قال فيه إن الشيخ عبد الله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات.

ورد الضابط أنه رفض المعاملة كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا، ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدا أنه ”سيحال للتحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك“.

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق وتم الحكم بسجنه 3 أعوام وصدر عفو عنه في عام 2017 بعد عام على سجنه، إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.

وتعود القضية إلى عام 2015 عندما نشر الشيخ عبد الله، وهو حفيد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقطعًا مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه الحكومة الكويتية وعددًا من وزرائها، واعتبرت المحكمة أن المقطع يتضمن ”إساءة للأمير وأعضاء آخرين في الأسرة الحاكمة“.

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