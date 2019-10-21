كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اللبنانية تنفي أي نية لإعلان حالة الطوارىء في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يذكر أن رئيسِ الوزراء اللبناني سعد الحريري قد بعث بكلمة للمتظاهرين حملت رسالتان الأولى هي إقرارُ ورقتِه الإصلاحية بالكامل والتي اعتبرها بدايةً ثورية لإجراءاتٍ تعطلت سنتين، أما الرسالةُ الثانية فهي لمن حملوا على عاتقهم مسؤوليةَ كسرِ حواجز الطائفية وإعادةِ الحياة للهُوية اللبنانية.

وقد حيا الحريري هؤلاء المتظاهرين، واعتبر أن بيانه ليس مقايضةً لهم لترك الشارع وإنما وجه الشكرَ لهم على ما فعلوه وعهد لهم بمصير التظاهرات، ومصيرِ الحكومة بل ومصير لبنان.

وأكد رئيس الحكومة على عدم وجود أي ضرائب إضافية على المواطنين وإقرار خفض رواتب النواب والوزراء وامتيازاتهم مشيرا إلى ضخ مبالغ إضافية لمساعدة الأسر الأكثر فقرا .

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وأبدى الحريري فرحته بما سماه كسر الشباب اللبناني للولاء الطائفي الأعمى وإعادته للهوية الوطنية، مؤكدا أن ما فعله هو اليوم قد يفعله أي مسؤول في مكانه تنفيذا لمطالب الشارع المحقة، كما شدد على حماية المتظاهرين.

وفي ردٍ مباشر على إعلان الحريري، جدد المتظاهرون في لبنان تأكيدَهم على عدم الثقة في الإصلاحات ونهجِ وعقليةِ المنظومةِ الحاكمة.

وعبّر المتظاهرون في بيانٍ عن رفضهم لما وصفوه بالإصلاحات الواهية وغيرِ الواقعية والفضفاضة والمضلِلة لكسبِ الوقت والمماطلة، وأكدوا تمسكهم بعدمِ التراجع حتى إسقاط ما وصفوه بحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيقِ كلِ المطالب، كما دعا المتظاهرون المواطنين للنزول إلى الشوارع وشلِ الحركة والتخييمِ في الطرقات حتى رحيلِ الحكومة.

وطالبوا في بيان لاحق بالحماية بعد أن نزل مناصرو حزب الله وحركة أمل إلى الشارع.