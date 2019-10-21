كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: مستعدون لضرب إيران حال وجود ضرورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لحرب مع إيران في حال وجود ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة الهامة، مهددًا بضرب إيران.
وقال ترامب، في تصريحات له: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".
وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، مؤكدًا أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.
كد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثبات وقف إطلاق النار شمالي سوريا مع وجود خروق بسيطة، منوها بأنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين: "إذا اتبعت تركيا سلوكا خاطئا فإن الولايات المتحدة ستنزل عقوبات بها وتفرض مزيدا من الضرائب على منتجاتها".
وأوضح أن القوات الأمريكية في سوريا ستنقل إلى مناطق أخرى في المرحلة الأولى، لكنها ستعود إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف.
وأشار إلى أن واشنطن ستبقي على عدد صغير من الجنود الأمريكيين في سوريا.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى بقاء مجموعة صغيرة من القوات الأمريكية في شرق سوريا لمحاربة تنظيم "داعش".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله، إن الرئيس الأمريكي يفكر منذ الأسبوع الماضي في بقاء نحو 200 من قوات الكوماندوز في شمال شرق سوريا لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية التي سيتم إبقائها ستتمركز على طول الحدود مع العراق، خارج "المنطقة الآمنة" التي تم الاتفاق عليها بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب الصحيفة، في حال وافق ترامب على بقاء بعض المئات من العسكريين في شرق سوريا، ستكون هذه الحالة الثانية منذ بداية العام عندما يلغي الرئيس أمره الخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا عمليا.
ووفقا للصحيفة، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي، منع عودة "داعش" في سوريا والعراق المجاورة، من المهم بالنسبة للولايات المتحدة تقديم المساعدة للأكراد للاحتفاظ بالسيطرة على حقول النفط في شرق سوريا.