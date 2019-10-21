كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: مستعدون لضرب إيران حال وجود ضرورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لحرب مع إيران في حال وجود ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة الهامة، مهددًا بضرب إيران.

وقال ترامب، في تصريحات له: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".

وفرض الرئيس الأمريكي عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، مؤكدًا أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران.

كد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثبات وقف إطلاق النار شمالي سوريا مع وجود خروق بسيطة، منوها بأنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الاثنين: "إذا اتبعت تركيا سلوكا خاطئا فإن الولايات المتحدة ستنزل عقوبات بها وتفرض مزيدا من الضرائب على منتجاتها". وأوضح أن القوات الأمريكية في سوريا ستنقل إلى مناطق أخرى في المرحلة الأولى، لكنها ستعود إلى الولايات المتحدة في نهاية المطاف. وأشار إلى أن واشنطن ستبقي على عدد صغير من الجنود الأمريكيين في سوريا. Advertisements