كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدعي العسكري الليبي يصدر مذكرة توقيف بحق حفتر وثلاثة آخرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر المدعي العسكري الليبي بوزارة الدفاع بالقبض على أربع قيادات عسكرية من قوات خليفة حفتر، بما في ذلك حفتر نفسه.

وجاءت مذكرة التوقيف بعد حفتر، قائد السلطة القضائية وسلطة السيطرة في قوات حفتر عون الفرجاني رئيس أركان قوات حفتر المعين من قبل مجلس النواب المتمركز في طبرق، عبد الرازق الناثوري والشريف البوزيدي.

وتشير المذكرة إلي أن " تجري التحقيقات الجارية بشان الدعوى المرفوعة من قبل حسام ابواجيلا لاختطاف وقتل أبو عجيلة انبيز ومهند انبيز وحمزة برباش وتعذيب وخطف حسام نفسه في منطقة إسبيا بجنوب طرابلس يوم 24 سبتمبر على أيدي جماعة مسلحة روسية تقاتل لقوات حفتر ".

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كما أمر المدعي العسكري بالقبض الفوري على الأشخاص الأربعة وإرسالهم مباشرة إلى مكتبه، مكلفًا رجال الأمن بالتحقيق في وجود الجماعة المسلحة الروسية وأماكن وجودها، فضلاً عن تفاصيل أخرى لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضدهم.

وقد رفع الناجي الوحيد من المذبحة الروسية لمرتزقة فاجنر جروب في منطقة إسبيا حسام أنبايس دعوى قضائية ضد حفتر واتهمه بجلب المرتزقة الروس وخطف وقتل والده وأخيه وصهره.