كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط استيطاني للاستيلاء على 700 دونم من أراضي نابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر فلسطينية اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت مخططاً استيطانياً جديداً للاستيلاء على نحو 700 دونم من أراضي قرية قريوت، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأوضح الناشط في مقاومة الاستيطان بشار صادق، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزعت خارطة جوية جديدة تبين خطوط مناطق الأراضي المصنفة "ب" في قريوت، والتي تظهر تقليص هذه المناطق، خاصة الأراضي الواقعة شمال غرب قريوت، لصالح مستوطنة "عيليه"، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن الأراضي التي شملها المخطط أصبحت تعرف باسم "مناطق تنسيق"، أي أنها داخل حدود المستوطنة المذكورة، ولا يسمح للمواطنين والمزارعين الدخول إليها، إلا من خلال تصريح خاص.

وبيّن صادق أن المنطقة المستهدفة شهدت خلال الفترة الأخيرة اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، والتي كان آخرها طرد قاطفي الزيتون وتهديدهم بعدم العودة إلى تلك المنطقة دون الحصول على تصاريح.