كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرامب تقترح إنشاء منطقة أمنية على المنطقة الحدودية السورية التركية خاضعة للناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقدم وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور اقتراحًا لإنشاء منطقة أمنية خاضعة للتحكم الدولي على الحدود السورية التركية إلى حلفاء الناتو، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام يوم الاثنين 21 أكتوبر.

وقالت كرامب كارينباور لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنها نسقت مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الاثنين واقترحت مهمة جديدة للحلفاء الغربيين. وستقدم الخطة على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو يومي الخميس والجمعة.

ومن جانبها قالت كرامب، أن ألمانيا ودول أوروبية أخرى لا زالت سلبية للغاية حتى الأن حيال توغل تركيا في شمال شرق سوريا.

"إن مسألة ما يمكن أن يبدو عليه هذا الحل تكمن في إنشاء منطقة أمنية خاضعة للسيطرة الدولية تضم تركيا وروسيا ، بهدف إلغاء تصعيد الوضع" ومواصلة القتال ضد الدولة الإسلامية والعملية الدستورية التي تحركها وقال كرامب كارينباور قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويتعين على البرلمان الألماني البوندستاغ الموافقة على عمليات النشر الأجنبية للجيش الألماني.

حيث تعتبر الحكومة الألمانية أن التوغل الذي تقوده تركيا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ولكن حتى الآن حظرت بعض الصادرات العسكرية إلى تركيا إلى جانب دول أخرى مثل إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وكندا.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية هايكو ماس قوله يوم الأحد: "لا نعتقد أن أي هجوم على الوحدات الكردية أو الميليشيات الكردية مشروع بموجب القانون الدولي، إذا لم يكن هناك أساس في القانون الدولي لمثل هذا الغزو، فلن يكون ذلك وفقًا للقانون الدولي".

بدأت تركيا العضو في حلف الناتو عملية ربيع السلام في 9 أكتوبر بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيسحب غالبية القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

حيث تهدف القوات المسلحة التركية والجماعات المتمردة السورية العاملة تحت راية الجيش الوطني السوري إلى دفع القوات الديمقراطية السورية ووحدات حماية الشعب التي يغلب عليها الأكراد جنوبًا من أجل احتلال منطقة عازلة بعرض 30 كم على طول الحدود.

وبدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، خاضت قوات سوريا الديمقراطية الحرب البرية ضد داعش في شمال وشرق سوريا. كما تعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري للقوات المتعددة الجنسيات المتعددة الأعراق.. منظمة إرهابية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحزب العمال الكردستاني، الذي شن تمردًا دام عشرات السنين في تركيا.

وقد انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من مدينة رأس العين الحدودية يوم الأحد خلال وقف لإطلاق النار استمر لمدة 120 ساعة توسط فيه نائب الرئيس مايك بينس أثناء زيارة إلى أنقرة.

وقعت قوات سوريا الديمقراطية بالفعل اتفاقية عسكرية مع النظام السوري وروسيا في محاولة لإبعاد المتمردين الذين تدعمهم تركيا عن شمال شرق سوريا.