كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميقاتي" يطالب بانتخابات مبكرة استجابة لصوت الشعب اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، بانتخابات مبكرة استجابة لصوت الشعب اللبناني ولينتج مجلس نيابي جديد، مطالبا بتشريع قانون جديد للانتخابات؛ وليس مفصل لقيادات سياسية معروفة.

وأضاف "ميقاتي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، إن القانون الجديد يجب أن يكون قادر على إيصال أصوات الشعب اللبناني.

وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق: "ليس المعروف حاليا إذا كان سوف يستقيل الحريري أم لا، ولكنه سينفذ ورقة الإصلاحات الاقتصادية ولكن إذا لم يتعانوا معه عليه تقديم اسقالته، ولو كنت مكانه لفعلت ذلك".

وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق على أنه لابد أن يعي الشعب أنه لابد من إعطاء فرصة للحريري وحكومته لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية، مؤكدًا على استمرار التظاهرات ليس في صالح الشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني يحمي المتظاهرين.

