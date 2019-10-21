كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة مكافحة الشغب فى هونج كونج الغاز المسيل للدموع فى وقت متأخر من يوم الاثنين لتفريق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تجمعوا لاحياء الذكري السنوية الثالثة للاعتداء الذي قام به أكثر من 100 رجل علي المحتجين والركاب والصحفيين.

وجاءت الاشتباكات في حي يوين لونغ بعد يوم من العنف الواسع النطاق الذي سار فيه عشرات آلاف عبر مقاطعه كولون والقي نشطاء متشددون قنابل حارقة علي الشرطة واحرقوا مداخل المترو والمحلات المحطمة.

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فقد تعرضت هونج كونج للضرب لمده خمسه أشهر من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة في كثير من الأحيان بسبب مخاوف بكين من تشديد قبضتها علي الأراضي، وهي اسوا أزمه منذ أن سلمت بريطانيا القوة الاستعمارية مرة أخرى إلى الصين في عام 1997.