كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإسرائيلي يكلف "جانتس" بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تكليف زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل بنيامين نتنياهو بالمهمة.

وتخلى نتنياهو اليوم عن دوره لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، وقال إنه أعاد تفويض تشكيل الحكومة المقبلة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، بعدما أخفق في جمع عدد كاف من نواب الكنيست للانضمام للائتلاف الحكومي.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إنه سيتحدث مع الفصائل السياسية بشأن عزمه تكليف جانتس منافس نتنياهو لتشكيل الحكومة.

وهاجم نتنياهو جانتس، معتبرا أن الأخير رفض الدخول في حكومة وحدة وطنية، من شأنها الوقوف في وجه التحديات التي تواجهها إسرائيل لا سيما التهديد الإيراني على حد تعبيره.

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من جانبه، رفض تحالف "أزرق أبيض" تصريحات نتنياهو، قائلا: "حان وقت العمل.. عازمون على تشكيل الحكومة الليبرالية التي انتخبها الشعب قبل شهر".

ذكر موقع "0404" الإسرائيلي أن نتنياهو الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السبعين، لم ينجح في تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض أفيجدور ليبرمان الانضمام إلى كتلة اليمين، ورفض كتلة كاحول لفان الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو، بالصيغة التبادلية التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين.

وأشار الموقع إلى أن كافة التوقعات تقول إن بيني غانتس، الذي سيتلقى التكليف الجديد بتشكيل الحكومة، لن ينجح في مهمته، وهو ما سيؤدي إلى جولة انتخابات ثالثة.

وأضاف أنه من أجل تشكيل الحكومة، يحتاج جانتس إلى "خونة" من حزبي الليكود واليمين الجديد، إضافة إلى دعم القائمة العربية المشتركة.

وأجرى الموقع اتصالات مع مسؤولين في حزب الليكود، فأكد إنه لا يوجد أي مسؤول ينوي الخروج على رئيس الحكومة، ويحاول تشكيل الحكومة، وأضافوا أنه بدون موافقة نتنياهو، لن يحدث أي تحالف مع كاحول لفان.