كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فارماجو يسافر إلى سوتشي لحضور القمة الروسية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الرئيس محمد عبد الله فارماجو إلى روسيا اليوم الاثنين للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في سوتشي الروسية يومي 23 و 24 أكتوبر.

حيث تهدف قمة روسيا - إفريقيا إلى تعزيز العلاقات الودية تاريخياً بين القارة الأفريقية والاتحاد الروسي.

وتحمل هذه القمة أهمية كبيرة لأنها الأولى من نوعها التي تظهر خلال فترة التحولات العالمية والدولية الكبرى. استجابة لتطلعات الأشخاص الذين تمثلهم. كما تعتزم القمة بناء إطار شامل لتوسيع العلاقات الروسية الأفريقية إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك عبر مختلف المجالات.

حيث تشترك الدول الأفريقية وروسيا في فهم مشترك للعلاقات الدولية، استنادًا إلى مبادئ احترام سيادة القانون الدولي والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحل السلمي للنزاعات.

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كما يؤكد الجانبان التزامهما بدعم الإجراءات متعددة الأطراف لمعارضة التهديدات الدولية الجديدة، سواء كانت إرهابًا أو تطرفًا بجميع أشكاله أو انخفاض معدلات النمو.

حيث يشترك الجانبان في اقتناع راسخ بأهمية تطوير التدفقات التجارية ودعم الاستثمار المتبادل بطريقة تضمن الأمن والسلام والتنمية للشعبين الأفريقي والروسي.

وتتمتع الدول الأفريقية بإمكانيات وفرص هائلة تتيح لها، بمجرد تحقيق الجهود لتبسيط اقتصاداتها ، أن تظهر كلاعبين عالميين حقيقيين.

في السنوات الأخيرة، حققت دول القارة الأفريقية نجاحات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.