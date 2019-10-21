كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يرسل قاذفات استراتيجية إلى جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الروسي إن اثنين من قاذفاته ذات القدرة النووية سيزوران جنوب إفريقيا وعلي ما يبدو أنه أول انتشار من نوعه في القارة الأفريقية.

كما صرحت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن إرسال قاذفات طراز توبوليف 160 يهدف إلى المساعدة في "تطوير التعاون العسكري الثنائي" ويعكس "شراكة استراتيجية" مع أحد أكثر الاقتصادات نمواً في إفريقي".

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وتأتي المهمة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة القمة الروسية الأفريقية الأولى هذا الأسبوع بحضور 43 رئيس دولة أو 54 رئيسًا في القارة. سيمثل الدول الـ 11 المتبقية وزراء خارجية أو مسئولون آخرون.

كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع نفوذها في أفريقيا ، وقعت روسيا اتفاقيات تعاون عسكري مع ما لا يقل عن 28 دولة أفريقية ، غالبيتها في السنوات الخمس الماضية.