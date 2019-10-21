بعد الهزيمة بثلاثية.. منتخب عموتة يطيح بمدير منتخبات الجزائر

بعد هزيمته بثلاثية أمام المنتخب المغربي المحلي، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب المحلي، والمدير التقني، الفرنسي لودوفيتش باتيللي، من مهامه على رأس المنتخب المحلي والإدارة التقنية.

وكان المنتخب المحلي المغربي، قد أخرج منتخب الجزائر، من الدور الإقصائي الحاسم، بعد أن فاز عليه في مباراة الإياب بثلاثة، مع العلم أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، في الجزائر.

وحسب ما أكدته صحيفة “La Gazette du Fennec” الجزائرية الناطقة بالفرنسية، اليوم الإثنين، فإن الاتحادية الجزائرية توصلت إلى اتفاق بالتراضي، مع المدرب الفرنسي، يقضي بفسخ العقد الذي يربط بينهما بشكل ودي.