بنشعبون ينأى عن حزب التجمع الوطني الأحرار

رغم دأب حزب التجمع الوطني للأحرار على إلحاق وزراء الحكومة المعينين باسمه بمكتبه السياسي، فإن الوضع مختلف بالنسبة إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الذي عيّن وزيرا للاقتصاد والمالية خلفا للوزير السابق محمد بوسعيد، حيث اختار أن يضع مسافة بينه وبين قيادة التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت مصادر مطلعة أن بنشعبون لا يحضر التجمعات الحزبية للأحرار، كما لم يُعلن التحاقه بالمكتب السياسي، وظهر مرة واحدة في اجتماع للمكتب السياسي، هي الأولى والأخيرة، وذلك مباشرة بعد تعيينه وزيرا، وقال الحزب، ساعتها، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إن بنشعبون حضر أول مرة اجتماع قيادة الحزب، دون إعلان التحاقه بالمكتب السياسي.