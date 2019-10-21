غضب في السعودية بعد فرض ضريبة بقيمة 100% على ”الشيشة”

اثار قرار السعودية بفرض ضريبة بقيمة 100% على الفاتورة النهائية في المطاعم التي تقدم منتجات التبغ وبينها النرجيلة، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من قبل محبي “الشيشة” في بلد يسعى لجذب السياح.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية في 11 أكتوبر الماضي، عن “معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ”.

وبحسب الوزارة، فإن الضريبة ستطبق على “جميع مبيعات المنشأة بنسبة 100 بالمئة”، وأكد مصدر في الوزارة لوكالة “فرانس برس” تطبيق الضريبة، ولكنه رفض التعليق.

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وقال أصحاب عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدّم النرجيلة للوكالة إن الضريبة تطبق على كافة الطلبات، بما في ذلك تلك التي لا تشمل النرجيلة، ما يعني كامل الفاتورة النهائية.

وقام بعض هذه المقاهي بعدم تقديم الشيشة بهدف التهرب من الضريبة، بينما خفضت أخرى أسعارها حتى لا يتضرر الزبائن كثيرا.

وأثار القرار انتقادات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من الداعمين للحكومة، حيث قام العديد من السعوديين بمشاركة صور لكشوف الحسابات في عدة مطاعم، يظهر فيها الحساب النهائي بعد إضافة ضريبة التبغ، وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها 5%.