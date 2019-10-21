زيدان يعلق على إمكانية رحيله عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، قوله إنه "لم يتفاجئ بالشائعات حول رحيله في الساعات الأخيرة، مشددا على ثقته الكاملة في لاعبيه للخروج من الفترة الصعبة الحالية".

ويخوض ريال مدريد مواجهة صعبة ضد غلطة سراي التركي غدًا، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الإثنين "نحن نعرف الموقف الحالي، حيث بدأنا بشكل سيء بطولة دوري الأبطال، وغدًا لدينا مباراة لإثبات ما نحن قادرين على فعله".

وأضاف "أعرف أين نحن والضغط دائمًا سيكون حاضرًا، ونعرف الموقف، وما سيحدث غدًا لن يغير شيئا، حيث ينتظرنا العديد من المباريات، وهناك دائمًا الكثير من الأحاديث حول تغيير المدرب، وذلك سيستمر دائمًا".

وتابع بشأن الانتقادات "الماضي قد مضى، وما فعلته كلاعب أو كمدرب لم يعد يستحق كل هذا العناء، ولن أقول إنه لا يزعجني لأنه يزعجني، لكن الناس يواصلون التفكير وتوجيه الانتقادات".

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وبسؤاله عن إمكانية استمراره في منصبه، أجاب "لا يمكنكم أن تسألوني في ذلك، أريد فقط أن أستمر هنا لفترة طويلة، لكن عليكم توجيه السؤال لشخص آخر".

وأردف "نفس أخطاء الموسم الماضي؟ لا يمكن التحدث عن الموسم الماضي، لأن الأمر كان مُعقدًا وهذا العام يحدث ذلك في بعض الأحيان ولكن هذه الحياة، فنحن ريال مدريد ومن المطلوب ألا نخطئ أبدًا".

وواصل "اللاعبون؟ هم أول من يريد الفوز دائمًا، وليس لدي شك في ذلك، وهم يعرفون أن في كل مباراة نكون تحت الأنظار، وما يتعين علينا القيام به هو إظهار أننا نريد تغيير الوضع الحالي".

واستكمل "أنا أثق بشكل كامل في اللاعبين، وأعرف ما يمكننا فعله غدًا وفي المباريات المتبقية من الموسم".

واختتم "تفاجأت بالحديث عن رحيلي؟ لا، يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون، وكنت هنا منذ 18 عاما، ومررنا بمثل هذه اللحظات، ويجب أن نواجه الأمر بشخصية قوية، وهو ما سنحاول فعله".