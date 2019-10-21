الإعلان عن المرشحين لنيل الكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن أسماء أول 20 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

وترشح للجائزة دوسان تاديتش لاعب أياكس أمستردام، وزميله السابق فرينكي دي يونغ الذي انتقل مطلع الموسم الجاري إلى برشلونة الإسباني.

وتواجد أيضا السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، والحارس الفرنسي هوغو لوريس لاعب توتنهام هوتسبير.

كما تواجد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا ضمن المرشحين للجائزة.

ونال مبابي جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، كما نال أيضا جائزة هداف "الليغ وان"، وحل ثانيا خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

وفاز مبابي كذلك بجائزة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب شاب في العالم بالعام الماضي.

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وضمت قائمة المرشحين أيضا ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول، دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي، والألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة.

وانضم للسباق أيضا ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول وزميله جورجينيو فينالدوم، كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

كما تواجد ضمن المرشحين فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وزميله روبرتو فيرمينو، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وسون هيونغ مين لاعب توتنهام.

ويتبقى 10 مرشحين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، علما بأن الجائزة ستقدم في حفل سيقام يوم 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.