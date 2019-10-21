بوتين ونتنياهو يبحثان إمكانية العفو عن سجينة الماريحوانا الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الأخير ناقش مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية اليوم الإثنين، إمكانية منح العفو للسجينة الإسرائيلية، نوعما يسسخار، التي حكم عليها بالجسن الفعلي مدة سبع سنوات ونصف، بتهمة تهريب 9.5 غرام من الماريحوانا.

من جهته قال مكتب نتنياهو إن الرئيس الروسي قد هاتف نتنياهو لتهنئته بيوم ميلاده، وإن الأخير قد عرض ثانية طلب منح العفو للسجينة الإسرائيلية.

وأضاف مكتب رئيس الحكومة أن الاثنين ناقشا الوضع في سورية، والتطورات الأخيرة في المنطقة.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة قد نقلت عن مسؤولين، في وقت سابق اليوم، أن روسيا ضغطت أكثر من مرّة على إسرائيل لصفقة تبادل سجناء، تشمل السجينة الإسرائيلية مقابل الإفراج عن هاكر روسي معتقل في إسرائيل، يدعى أليكسي بوركوف، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه لها.

وجاء أن إسرائيل رفضت الطلب الروسيّ، وأن الموضوع طرح خلال أحد اللقاءات التي جمعت الرئيس الروسي برئيس الحكومة الإسرائيليّة.

وكشف مكتب نتنياهو أنه بحث الموضوع مع بوتين في قمّتها بموسكو عشيّة الانتخابات في أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلال اتصال هاتفي الإثنين الماضي، وإنه طلب من بوتين "تخفيف العقوبة وظروف اعتقالها، إلا أن الادعاء الروسي لم يقبل بذلك".