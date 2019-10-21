أنصار الله تعلن أسرها جنوداً من القوات السودانية في محافظة حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الاثنين، عن أسر جنود من القوات السودانية العاملة في إطار التحالف بمحافظة حجة اليمنية. وقال ‏رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة عضو وفدها المفاوض عبد القادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن أفراد "مجموعة من الجنود السودانيين وقعوا أسرى بيد مقاتلي الجماعة، الأسبوع الماضي، في جبهة حيران، شمال غربي حجة".



ودارت الأسبوع الماضي، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، في جبهات حيران وحرض وعبس ومستبأ شمال غربي حجة، إثر هجمات مكثفة شنتها "أنصار الله" على مدى ستة أيام، بهدف استعادة مناطق وقرى خسرتها مؤخرا.



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