أفاد مصدر امني، الاثنين، بأن الشؤون الداخلية والامن لقيادة الشرطة الاتحادية القت القبض على منتسب يقوم بالابتزاز الاليكتروني. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن حسن عبد فزيع الغنامي وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية لقيادة الشرطة الاتحادية محمد كريم علي قامت مفارز الشؤون الداخلية بعد ورود معلومات عن قيام احد منتسبي الشرطة الاتحادية بسرقة جهاز موبايل من احد المواطنين المدعو(ل م) وقيامه بابتزاز فتاة وهي خطيبة المواطن المذكور باستغلال صورها الموجودة في الهاتف النقال".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "بعد البحث والتحري باستخدام الأجهزة المتطورة تم التوصل اليه وهو (نائب عريف ع. ج.ن) و ضبط المنتسب اعلاه وبحوزته جهاز الموبايل المسروق بمحضر ضبط اصولي، وتم تدوين افادته باعترافه بالسرقة والابتزاز الاليكتروني، وتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه وايداعه التوقيف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على منتسب يقوم بالابتزاز الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.