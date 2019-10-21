الدفاع الألمانية تدعو لإقامة 'منطقة آمنة دولية' في سوريا

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباوير، الاثنين، إلى إقامة "منطقة آمنة دولية" في سوريا على الحدود مع تركيا، بمشاركة موسكو وأنقرة.
وأضافت أن "مبادرتها تنص على إقامة منطقة آمنة تحت رقابة المجتمع الدولي بمشاركة تركيا وروسيا بهدف تخفيض التصعيد"، معتبرة أن "هذه المبادرة مجدية".
يذكر أن تركيا أطلقت عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، يوم 9 تشرين الأول الجاري، بعد تعثر مباحثاتها مع الولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، فيما أعلنت تركيا نيتها إقامة "منطقة آمنة" على حدودها بعمق 30 كلم، بإمكانها استقبال 3 ملايين من النازحين السوريين.
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