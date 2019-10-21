دبي تستغني عن الورق في المعاملات الحكومية

أكد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الإمارة، الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، اليوم الإثنين، عزم حكومة الإمارة على إنجاز "التحول اللاورقي" الكامل، بحلول 12 كانون الأول المقبل.
وأضاف، "هدفنا إنجاز التحوّل اللاورقي الكامل للعمل الحكومي في دبي بحلول 12 كانون الأول ".
وأكد ولي عهد دبي أنه اطلع على مستجدات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وما حققته من تقدم كبير، نحو إحداث تغيير جذري في مفاهيم العمل الحكومي.
وشدد على الرغبة لدى قيادة الإمارة بالوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة، وأرفع درجات رضا المتعاملين؛ وفق أرقى المعايير العالمية.
ووفقا للصفحة الرسمية لـ"دبي الذكية"، سوف تصدر حكومة دبي آخر معاملة ورقية لها في عام 2021، وقامت بإنشاء مكتب دبي الذكية للإشراف على تنفيذ هذا الهدف.
وبصفتها حكومة خالية تماما من الورق، فإن 100 بالمئة من معاملات المتعاملين الداخلية، ستكون خالية من استخدام الورق، بحلول عام 2021؛ ما يعني أن حكومة دبي لن تصدر أو تطلب وثائق ورقية، عبر جميع خدماتها وعملياتها.
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