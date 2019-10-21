محافظ النجف يتعهد بتوزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية

تعهّد محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، بتوزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية لمختلف شرائح المواطنين في المحافظة.
وقال الياسري في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة وتابعته الخليج 365، "سيتم توزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية لمختلف شرائح المواطنين في المحافظة قريبا".
وأضاف الياسري، أنه "تم الاتفاق على انشاء 4 آلاف وحدة سكنية واطئة الكلفة"، مؤكدا أنه "سيتم توزيع تلك الوحدات على العوائل المتعففة".
وأضاف الياسري، أنه "تم الاتفاق على انشاء 4 آلاف وحدة سكنية واطئة الكلفة"، مؤكدا أنه "سيتم توزيع تلك الوحدات على العوائل المتعففة".
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