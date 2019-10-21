محافظ النجف يتعهد بتوزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية

وقال الياسري في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة وتابعته الخليج 365، "سيتم توزيع اكثر من 25 الف قطعة ارض سكنية لمختلف شرائح المواطنين في المحافظة قريبا".

وأضاف الياسري، أنه "تم الاتفاق على انشاء 4 آلاف وحدة سكنية واطئة الكلفة"، مؤكدا أنه "سيتم توزيع تلك الوحدات على العوائل المتعففة".

