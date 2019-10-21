بعد فشل نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل الحكومة

اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الاثنين، إنه سيكلف زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل بنيامين نتنياهو بالمهمة.
وكان نتنياهو قد أشار في وقت سابق، إلى إنه "أبلغ ريفلين بعجزه عن تشكيل الحكومة. ويكون بذلك قد تخلى عن تشكيلها قبل يومين من انقضاء المهلة المحددة قانونياً".
وهاجم نتنياهو غانتس، معتبرا أن "الأخير رفض الدخول في حكومة وحدة وطنية، من شأنها الوقوف في وجه التحديات التي تواجهها إسرائيل لا سيما التهديد الإيراني"، على حد تعبيره.
من جانبه، رفض تحالف "أزرق أبيض" تصريحات نتنياهو، قائلا: "حان وقت العمل.. عازمون على تشكيل الحكومة الليبرالية التي انتخبها الشعب قبل شهر".
وهاجم نتنياهو غانتس، معتبرا أن "الأخير رفض الدخول في حكومة وحدة وطنية، من شأنها الوقوف في وجه التحديات التي تواجهها إسرائيل لا سيما التهديد الإيراني"، على حد تعبيره.
من جانبه، رفض تحالف "أزرق أبيض" تصريحات نتنياهو، قائلا: "حان وقت العمل.. عازمون على تشكيل الحكومة الليبرالية التي انتخبها الشعب قبل شهر".
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