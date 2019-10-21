مباحثات برلمانية مصرية كويتية تؤكد متانة علاقات البلدين

التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، الإثنين، رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، الذي يزور مصر حالياً، حيث عقد الجانبان مباحثات، أكدا خلالها متانة العلاقات وعمقها.

وأكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن العلاقة بين مصر والكويت أخوية متميزة في المجالات كافة، مستشهداً بالمواقف التاريخية بين البلدين.





وأشاد علي عبدالعال بدور الكويت الداعم والبناء الذي تقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية، مستعرضاً العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وتطرق رئيس البرلمان المصري، خلال اللقاء، العلاقات البرلمانية المصرية الكويتية، والتنسيق المتبادل بينهما في المحافل البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على رأس وفد كبير إلى مصر، تمثل دفعاً مهماً للعلاقات الثنائية.

Advertisements





وأضاف الجارالله أن هذه الزيارة ستمثل إسهاماً فعالاً في رعاية علاقة البلدين والإبقاء على حيويتها وتطورها.

وأشار إلى أن الوفد الذي رافق رئيس الوزراء من رؤساء ومديري القطاع الخاص الكويتي، جاء لفتح آفاق جديدة من التعاون المتميز والبناء بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة تتضاعف أهميتها، لأنها تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بها المنطقة، حيث تستوجب التشاور والتنسيق مع الأشقاء في مصر، نظراً لدورها الريادي في المنطقة.

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أكد أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لتوقيع عدة اتفاقيات تمثل آليات فعالة لتعزيز العمل المشترك مع الأشقاء في مصر، لتحقيق الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية.

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بدأ، الأحد، زيارة رسمية إلى مصر تستمر 3 أيام، للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتستهدف زيارة "المبارك" بحث أوجه العلاقات الثنائية في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات.

وكانت آخر زيارة للسيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، فيما كانت آخر زيارة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، في فبراير/شباط الماضي.