الحريري يوجه بحماية المتظاهرين بعد ظهور مناصري "حزب الله"

وجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الإثنين، الجيش اللبناني إلى ضرورة حماية المتظاهرين من أي عابثين، وذلك بعد انطلاق مظاهرات لمناصري مليشيا حزب الله الإرهابي وسط بيروت.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن رئيس الحكومة سعد الحريري وجه قائد الجيش العماد جوزف عون بوجوب حماية المتظاهرين وعدم السماح بالمساس بأي منهم.

ومنع الجيش اللبناني مناصري حركة أمل وحزب الله من دخول مناطق المتظاهرين في بيروت بعد اقترابهم من التجمعات الشعبية.

وعبّر المتظاهرون في وسط بيروت عن خشيتهم من أن يعمد مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" إلى افتعال المشكلات، مطالبين من وسائل الإعلام بمتابعة نقل ما يحدث حماية لأرواح المشاركين في التظاهرات.

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وطالب الحريري قوات الأمن ‏ضرورة فتح الطرقات إفساحاً في المجال أمام حرية تنقل المواطنين في كل المناطق وتأمين الخدمات ‏الصحية والمعيشية.

وتداول مستخدمون صورا ومقاطع فيديو لشباب يحملون أعلام "الحزب" و"الحركة" في وسط المدينة يجوبون شوارع بيروت وتسجيلات صوتية لأشخاص كانوا موجودين في الساحة يخبرون عن عشرات الدراجات النارية التي تحمل أعلامهما كانت متجهة إلى ساحة التجمع.

وشهد لبنان منذ أيام مظاهرات غاضبة تطورت سريعا وشارك فيها عشرات الآلاف احتجاجا على فرض ضرائب.

وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة فورا وإجراء إصلاحات اقتصادية، ما دفع رئيس الوزراء سعد الحريري لإعطاء مهلة 72 ساعة للفصائل السياسية لإعطاء حلول للخروج من الأزمة.

وبعد انقضاء المهلة خرج رئيس الوزراء بحزمة قرارات للإصلاح ولكن الشارع اللبناني لم يتفاعل معها واستمر في التظاهر.