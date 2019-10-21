بريطانيا: رئيس مجلس العموم يرفض التصويت على اتفاق بريكسيت مجددا

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عارض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح اتفاق بريكسيت بين لندن والاتحاد الأوروبي على التصويت مجددا الاثنين، معتبرا أنه تم التصويت على ذلك السبت.
رفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح اتفاق بريكسيت بين لندن والاتحاد الأوروبي على التصويت الاثنين، موضحا أنه تم التصويت على ذلك السبت.وقال بيركو أمام النواب إن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمرا "مكررا".والسبت، التأم مجلس العموم (برلمان) في جلسة تاريخية، للتصويت على الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل. لكن وعوضا عن التصويت، أقر النواب تعديلا يتيح لهم مزيدا من الوقت لمناقشة النص والتصويت عليه من دون المخاطرة بحصول بريكسيت "بدون اتفاق".وأجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكسيت المقرر أصلا في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
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