فيلم 10 ايام قبل الزفة يحظى بإعجاب الجماهير في المغرب

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
الخليج 365
حظى الفيلم السينمائي " 10 أيام قبل الزفة"، للمخرج عمرو جمال، بإعجاب وإستحسان الجماهير في المغرب، حيث عرض الفيلم في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الذي أقيم في المغرب، ممثلاً عن اليمن .
وعقب عرض الفيلم الذي حضره سفير اليمن لدى المغرب، عز الدين الأصبحي، وجمهور غفير من أبناء الجالية اليمنية والمواطنين المغاربة، فتح النقاش مع المخرج عمرو جمال، الذي أوضح بأن هذا الفيلم السينمائي هو الأول، وتم تصويره وعرضه في مدينة عدن باليمن في ظل ظروف صعبة وبالرغم من عدم وجود قاعات سينمائية إلاّ أنه تمكن الفريق من عرضه، وحضره جمهور كبير من أبناء المدينة.
وأشار إلى أن تصوير الفيلم إستغرق شهراً واحداً، بميزانية متواضعة جداً، ولكن العمل كان ممتعا بالتعاون مع ممثلين متميزين لهم تكوين جامعي وتجربة كبيرة في المسرح والتلفزيون.
وأشار إلى أن الرسالة المراد توصيلها من خلال الفيلم هي حب الإنسان اليمني للحياة رغم ظروف الحرب والدمار.
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