عضو حزب الإتحاد الديمقراطي : أمريكا تحالفت مع الأكراد من أجل مصالحها..وتجري في سوريا حرب عالمية ثالثة

الإثنين 21 أكتوبر 2019

جمال شيخموس

الخليج 365

قال جمال شيخموس، عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، المؤسس للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، إن عبد الله أوجالان وصف الحرب في سوريا وروج افا –الإقليم الكردي في سوريا- بأنها حرب عالمية ثالثة .انها حرب مصالح الدول فيها .ستنهار فيها دول كبيرة . وستسيطر دول اكثر على الشرق الاوسط والعالم

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وأكد شيخموس في تصريحات خاصة لـ"اليمن العرب"، أنه بالنسبة للاكراد هي حرب الوجود فالعدو سوف يعمل المستحيل لتدمير روج آفا ولكن يجب ان يكونون مستعدين للدفاع عن وجودهم ضد الأعداء المتربصين بهم.

وأضاف عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، المؤسس للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، أن لذلك يجب ان ندرك بان امريكا تواصلت مع الأكراد حسب مصالحها لان ترامب يعتبر نفسه صاحب شركة ويجب ان يربح لا ان يخسر فهو بعيد عن القيم الاخلاقية والانسانية فلا يلوم كونه يمثل الراسمالية المالية.

وبين شيخموس، أن الراسمالية المالية هدفها الربح الاعظمي لا الدفاع عن الشعوب والمجتمعات فانا لا الومها فهذه هي ذهنيتها المدمرة للانسان.