شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» يعتدي على اللبنانيين.. ومُخطط لإشعال أزمات طائفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد أمين عام المجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني، أن قيادة مليشيات ما يسمى بـ«حزب الله» الإرهابي، وعلى رأسها حسن نصرالله، اتخذت اليوم قراراً بالدخول إلى الحراك الشعبي اللبناني والانخراط به والنفوذ إليه عبر عناصر مندسة لإفشاله وتفريقه، وبث الفتن والشائعات، وتسييس الحراك وافتعال إشكالات طائفية وأعمال شغب.

وأشار الحسيني إلى أن «حزب الله» الإرهابي أشهر سلاحه قبل قليل في وجه المواطنين العُزَّل في بنت جبيل جنوبي لبنان، واعتدي عليهم وأرهبهم وفرقهم بالقوة.