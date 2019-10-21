الجبير: بالأدلة مقتنعون بتورط إيران في هجمات أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو، مبينا أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.
وقال الجبير في ندوة حوارية بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن أمس، إن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، مضيفا «مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية».
وأضاف أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مشيرا إلى أن أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية، مؤكدا أننا «قلنا مرارا لا نريد حربا، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات».
عيوب
«الاتفاق النووي الإيراني به عيوب حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة، وتصدير الثورة الإيرانية، كما ينص عليه الدستور الإيراني غير مقبول إطلاقا».
عادل الجبير
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