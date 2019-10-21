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وزيرة الدفاع الألمانية تدعو إلى إقامة منطقة آمنة دولية في سوريا

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دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباوير، إلى "إقامة منطقة آمنة دولية في ​سوريا​ على الحدود مع ​تركيا​، بمشاركة ​موسكو​ و​أنقرة​"، مؤكدةً "أنها نسقت هذه المبادرة مع المستشارة ​أنجيلا ميركل​، وستقدمها للحلفاء الغربيين خلال اجتماع حلف "​الناتو​".

وأوضحت أن "مبادرتها تنص على "إقامة منطقة آمنة تحت رقابة ​المجتمع الدولي​ بمشاركة تركيا و​روسيا​ بهدف تخفيض التصعيد"، معتبرة أن "هذه المبادرة مجدية".

يذكر أن تركيا أطلقت عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، يوم 9 تشرين الاول بعد تعثر مباحثاتها مع ​الولايات المتحدة​ حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا. وأعلنت تركيا نيتها إقامة "منطقة آمنة" على حدودها بعمق 30 كلم، بإمكانها استقبال 3 ملايين من ​النازحين السوريين​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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