وزيرة الدفاع الألمانية تدعو إلى إقامة منطقة آمنة دولية في سوريا

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباوير، إلى "إقامة منطقة آمنة دولية في ​سوريا​ على الحدود مع ​تركيا​، بمشاركة ​موسكو​ و​أنقرة​"، مؤكدةً "أنها نسقت هذه المبادرة مع المستشارة ​أنجيلا ميركل​، وستقدمها للحلفاء الغربيين خلال اجتماع حلف "​الناتو​".

وأوضحت أن "مبادرتها تنص على "إقامة منطقة آمنة تحت رقابة ​المجتمع الدولي​ بمشاركة تركيا و​روسيا​ بهدف تخفيض التصعيد"، معتبرة أن "هذه المبادرة مجدية".

يذكر أن تركيا أطلقت عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، يوم 9 تشرين الاول بعد تعثر مباحثاتها مع ​الولايات المتحدة​ حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا. وأعلنت تركيا نيتها إقامة "منطقة آمنة" على حدودها بعمق 30 كلم، بإمكانها استقبال 3 ملايين من ​النازحين السوريين​.