الاتحاد الأوروبي حث الجهات اللبنانية على حوار بناء لمعالجة التحديات التي يواجهها البلد

حث الاتحاد الأوروبي، الجهات اللبنانية على "حوار بناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد"، داعياً إلى تجنب العنف والخطابات التحريضية، مؤكداً أن "بروكسل تتابع عن قرب التطورات في لبنان"، معربا عن "أمله في "أن ينخرط الجميع في حوار سلمي وبناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان"، مشدداً على أنه "يجب تجنب العنف والخطابات التحريضية".
هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
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