سامي الجميل جدد دعوته إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة حيادية

دعا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل إلى "استقالة الحكومة وتشكيل حكومة حيادية"، مؤكداً "إننا ننزل يدا بيد مسيحيين ومسلمين وهو حلم لم نره منذ تأسيس لبنان، دعوا الشعب يقرر مصيره ومستقبله، الشعب يطلب منكم الرحيل وتقرير مصيره من خلال انتخابات نيابية جديدة"، متوجهاً إلى السياسيين بالقول "عليكم ان تعطوا الشعب الامكانية ولاجراء انتخابات نيابية مبكرة والبدء بالإصلاحات".
وفي بيان له، أكد الجميل "إننا ننتفض يدًا بيد ويجب ان يتابع الشعب الانتفاضة من دون حسابات صغيرة وقد كسرنا الحواجز وسنكمل وهذه انتفاضة الناس ونحن بتصرف الثورة والشعب اللبناني ونريد ان ينهض البلد ويعيش حياة جديدة".
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