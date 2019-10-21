المدارس الكاثوليكية والأرثوذكسية تعلن عن تعليق الدروس غدا

أعلنت الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية إقفال مدارسها يوم غد الثلاثاء بسبب الاوضاع في البلاد، وحدادا على روح المثلث الرحمات المطران ​كميل زيدان​. من جهتها، اعلنت المدارس الأرثوذكسية في بيروت عن "تعليق الدروس غدا الثلثاء حفاظا على سلامة المتعلمين، وتسأل الله ان يحفظ بلادنا بسلامة".

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