شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من شركات التوظيف الوهمية عبر مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن انتشار عدد من شركات التوظيف الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستغل المواطنين للنصب عليهم بعدد من الحيل المبتكرة بغرض توفير فرص عمل فى بعض الدول.

وحذر عضو مجلس النواب، المواطنين من الوقوع فريسة لمثل هذه الشركات، على أن يتم التأكد من العقود المقدمة لهم، ومراجعة مكتب التمثيل العمالى بالسفارات المصرية فى الدول المراد السفر إليها، لتجنب الوقوع فريسة لمثل هذه الشركات، بالإضافة لعدم التعامل مع مواقع التوظيف التى تطلب دفع مقابل مادى والحصول على وعود شفاهية بتوفير فرص عمل برواتب خيالية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الوزارات المعنية بهذا الأمر، والتصدى لمثل هذه الشركات، وفى نفس الوقت على المواطنين أن يكونوا أكثر حرصا فى التعامل مع هذه المواقع الوهمية، لافتا إلى ضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب هذه الكيانات الوهمية الذين يبتكرون كل يوم وسيلة جديدة للنصب على المواطنين.

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