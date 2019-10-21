لفت رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، فخر الدين ألتون إلى ان "هناك مساع لتحريف الحقائق بشأن الاتفاق الأخير بين ​أنقرة​ و​واشنطن​، حول عملية "نبع ​السلام​"، مشيراً إلى انه "باختصار، ​تركيا​ علقت عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة، في المقابل ​الولايات المتحدة​ ملزمة بتسهيل انسحاب تنظيم "ي ب ك" وجمع الأسلحة الثقيلة التي بحوزته، فالوقت يمضي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: هناك مساع لتحريف الحقائق بشأن الاتفاق الأخير حول عملية "نبع السلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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