بوتين وماكرون أكدا أهمية إطلاق حوار سوري سوري بإطار اللجنة الدستورية

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" بان "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي أهمية إطلاق حوار سوري _سوري في إطار اللجنة الدستورية التي من المقرر أن تبدأ بالعمل هذا الشهر"، مشيرةً إلى "أنهما ناقشا بالتفصيل الأوضاع بشمال شرقي سوريا. وجرى التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي هذه الدولة".
ولفتت إلى أن "بوتين أطلع نظيره على الهجود التي تبذلها روسيا لإرساء الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك المساهمة في إقامة اتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الطوائف والمجموعات الإثنية"، مشيرةً إلى أن "المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي".
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