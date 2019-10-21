النشرة: أهالي راشيا قطعوا طريق المدينة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "المواطنين قطعوا طريق ​راشيا​ احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفضا للاجراءات التي اتخذها ​مجلس الوزراء​ خلال جلسته اليوم التي عقدت في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين القوى الامنية والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.