ترمب: عدد محدود من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا









اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

وعقب انسحاب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا حيث شنت تركيا عملية ضد الأكراد، قال ترمب إن "العدد المحدود" من القوات الأميركية سينتشر في جزء مختلف تماما من سوريا بالقرب مع حدودها مع الأردن وإسرائيل، مؤكدا أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم ب"حماية النفط".

واضاف في البيت الابيض "قلت دائما: +اذا كنا سننسحب فلنحم النفط+"، ملاحظا ان الولايات المتحدة "يمكن ان ترسل واحدة من كبرى شركاتنا النفطية للقيام بذلك في شكل صحيح".

واعلنت واشنطن في 13 تشرين الاول/اكتوبر سحب نحو الف جندي من سوريا بعد خمسة ايام من بدء الهجوم التركي على المقاتلين الاكراد. وفي السابع منه، مهد انسحاب قسم محدود من الجنود الاميركيين من قرب الحدود التركية للعملية العسكرية.

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وتابع ترمب "لقد ساعدنا الاكراد" على وقع انتقادات دولية كثيفة طاولته منذ اعلان سحب الجنود الاميركيين.

وكرر ان الاكراد "ليسوا ملائكة".

والهجوم التركي على الاكراد معلق منذ الخميس بعد اتفاق مع واشنطن، على ان تنتهي الهدنة الثلاثاء في الساعة 19,00 ت غ.

وخلال زيارة لكابول الاثنين، لمح وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر بدوره الى ان بلاده قد تبقي قوة محدودة في سوريا لتأمين حقول النفط.