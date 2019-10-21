شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الزراعية": الموافقة على استيراد 150 ألف طن تقاوى بطاطس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود النجار، رئيس لجنة الحاصلات الزراعية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، إن اللجنة وافقت حتى الآن على استيراد 150 ألف طن تقاوى بطاطس، لافتا إلى أن دخول هذه الكمية إلى الأراضى المصرية يعتمد على احتياجات المزارع ونوع التقاوى المُستوردة.

وأوضح "النجار"، أن لجنة الحاصلات الزراعية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، معنية بدراسة الطلبات التى تُقدم لها مُستنديا، بشأن رخصة الاستيراد وتسجيل واعتماد الصرف واستيفاء الطلبات للأوراق اللازمة.

ووجه "النجار" سؤاله لأعضاء لجنة الزراعة فى البرلمان، قائلاً: "انتوا مركزين على البطاطس ليه؟"، ما أثار غضب النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ليرد غاضباً:"المجلس يحدد ما يريد، وأنت مسئول مش من حقك تعترض على ما يريده المجلس".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة الاستعدادات اللازمة للنهوض بمحصول البطاطس في الموسم الجديد، وذلك بحضور عدد من الجهات المعنية، منهم ممثلين لوزارات الزراعة وقطاع الاعمال والتجارة والتموين، و اتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، و مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.