شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الدولة دعمت مدينة زويل من منطلق "واجب وطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التعليم العالى، أن الدولة دعمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من منطلق واجب وطنى، لأن المدينة لها حلم كبير ومصر تعتمد عليها فى الأبحاث.

وقال وزيرالتعليم العالى، أمام مجلس النواب اليوم، الاثنين، إن الدولة هى من تدخلت لحل المشكلة ووفرت المكان الجديد لجامعة زويل وأنفقت ما يزيد عن 3 مليار جنيه لاستكمال الإنشاءات ونسقت مع الشركات المنفذة لتسليم المبنى الحالى ولم تكن الدولة داخل منظومة المدينة.

وتابع الوزير:"الدولة دعمت مدينة زويل، ووجود السلطة ممثلة فى رئاسة مجلس أمناء المدينة إضافة وليس من أجل السيطرة".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.