محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
نفذ عدد من أهالي الإسكندرية، على مدار يومين، حملة تطوعية لتنظيف مقابر الدخيلة بحي العجمي غربي المدينة، من "أعمال السحر" والقمامة والحشائش.
وعثر المشاركون في الحملة على "أعمال سحر وسرنجات بها بقايا دماء ومواد مخدرة، فضلا عن زجاجات خمور فارغة وملابس داخلية حريمي" بين القبور.
وقال عمرو يسري، أحد المشاركين في الحملة، إن المقابر تحولت إلى ملاذ للبلطجية والخارجين عن القانون، فضلا عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وانتهاك حرمة الموتى.
وأشار إلى أن كل هذه الأعمال التي لم تراعي حرمة ساكني القبور دفعته رفقة عدد من أهالي المنطقة إلى تبني مبادرة من أجل تنظيف المقابر من تلك الموبقات.
وأضاف يسري: "فوجئنا بالعثور على أشياء لا يصدقها عقل بشر"، موضحًا أنه تم العثور على أعمال سحر ودجل وشعوذة وطلاسم معلقة في أكياس على اﻷشجار وبين القبور.
ولفت المشاركون في الحملة إلى أنهم عثروا أيضًا على "سرنجات" حقن بها آثار دماء ومواد مخدرة وزجاجات خمور، مشيرين إلى أنه تم تنظيف القبور من هذه الموبقات فضلًا عن الهيش والبوص.
كانت هذه تفاصيل خبر صور- مخدرات وخمور في مقابر بالإسكندرية.. وأهالي: وجدنا أشياء لا تخطر على عقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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