صور- انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا، وذلك في قرى ومراكز المحافظة ضمن جهود الدولة للقضاء على مرض البلهارسيا بحلول عام 2022.

وقال المهندس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، لـ"الخليج 365" إنه جرى استقبال فريق طبي تابع لمديرية الصحة بأسيوط، والمرور علي عزبة طامية بقرية بني شقير دائرة المركز وتوزيع أقراص العلاج على المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الفرق الطبية تجوب قرى ومراكز المحافظة لتنظيم حملة تجريع في البؤر مرتفعة الإصابة بالبلهارسيا بالتزامن مع حملة مكافحة القواقع، ورش وتطهير الترع والمصارف في البؤر ذاتها، وذلك للقضاء على القواقع العائل الوسيط للطفيل، وذلك خلال الفترة من ٢٠ أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أعلن دعمه الكامل لحملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا والتي تنطلق بقرى ومراكز المحافظة في إطار جهود الدولة للقضاء على مرض البلهارسيا بحلول 2022، مشيرًا إلى توجيه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان بالمحافظة وتذليل كافة العقبات امام عمل حملة تجريع المواطنين والتي تنطلق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على مرض البلهارسيا بكافة محافظات الجمهورية.