المجر تفتتح مقر سفارتها في سلطنة عمان

افتتح وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، مقر سفارة بلاده بمسقط (القرم) بحضور الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله.
وقال بن علوي - في كلمة له خلال افتتاح السفارة حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- إن حكومة بلاده ترحب بالعمل مع الجانب المجري في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، معربًا عن استعداد خارجية السلطنة لتبادل الآراء والتشاور بين البلدين.
من جانبه، قال سيارتو إن علاقة بلاده مع السلطنة تعتبر استراتيجية نتيجة للتنوع الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقة مع السلطنة إلى شراكة استراتيجية، معربًا عن امله في أن تواصل السلطنة دورها الرائد في الحفاظ على الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط لما لذلك من تأثير مباشر على أمن واستقرار أوروبا.
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