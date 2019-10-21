رئيس وزراء كندا يدلي بصوته في دائرته الانتخابية بمونتريال

أدلى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الإثنين، بصوته في دائرته الانتخابية في "بابينو" في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك في الانتخابات العامة الـ43.

ووصل ترودو إلى مركز الاقتراع بصحبة زوجته صوفي وأبناءه للمشاركة في الانتخابات، داعيًا جميع الناخبين إلى المشاركة بفعالية والإدلاء بصوتهم لصالح الحزب الليبرالي التقدمي.



وغرد ترودو عبر تويتر قائلاً "التصويت

سريع وسهل. 15 دقيقة اليوم سوف تحدث فرقا للأجيال القادمة".

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وأضاف "أنا أعول على تصويتكم حتى يتسنى لنا مواصلة التقدم وإنجازه. لكن الأمر ليس أنت وأنا فقط. اليوم أطفالك وزملائك والديك وجيرانك - كلهم يعتمدون على التصويت. لذلك اجعل صوتك مسموعا.

دافع عما تؤمن به.

وإذا كانت هذه كندا تقدمية وشاملة حيث يمكن للحكومة أن تكون قوة من أجل التغيير الإيجابي، وحيث نحارب تغير المناخ ، وحيث نساعد بعضنا البعض ، فإن الخيار واضح. اختاروا للتقدم للأمام".



وفي نفس الوقت صوت زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، فرانسوا بلانشيت، في شاوينيجان بمقاطعة كيبيك. كما أدلي زعيم حزب الشعب الكندي اليميني ماكسيم بيرنييه بصوته في سان جورج في نفس المقاطعة "كيبيك".