مسئول باكستاني: سياسات الحكومة التجارية تجلب استثمارات للبلاد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الإثنين، أن السياسات التجارية التي تنتهجها حكومته تساعد في جذب الاستثمارات الضخمة في مختلف القطاعات في باكستان.
وحث خان، في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباءالباكستانية الرسمية، الشركات المتوسطة والصغيرة لبلاده على التعاون مع الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في باكستان، مؤكدًا تسهيل ومساعدة حكومته بهذا الصدد، كما أكد أن الحكومة تركز على تحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد.
وشدد على أن الحكومة تبذل العديد من الجهود لتعزيز مجال الطاقة عبر الموارد الطبيعية المحلية، مُشيرًا إلى أن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني يُعد فرصة ذهبية لباكستان، لاسيما في مجالي الزراعة والصناعة.
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