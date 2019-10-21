مؤسس ويكيليكس يطالب بريطانيا بتأجيل تسليمه للولايات المتحدة

طالب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج اليوم الاثنين، خلال ظهوره أمام محكمة في العاصمة البريطانية لندن، بتأجيل عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تهم بالتجسس. وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن أسانج فشل في الحصول على هذا التأجيل من المحكمة البريطانية.

وظهر مؤسس ويكيليكس اليوم في المحكمة بسترة زرقاء حليق الذقن خلاف الهيئة التي بدا عليها إثر خروجه بلحية طويلة من سفارة الإكوادور التي كان قد لجأ إليها في عام 2012.

يُشار إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت في 11 أبريل الماضي أسانج بعد طرده من سفارة الإكوادور بلندن والتي كان لاجئًا لديها منذ عام 2012. أن أسانج فشل في الحصول على هذا التأجيل من المحكمة البريطانية.وظهر مؤسس ويكيليكس اليوم في المحكمة بسترة زرقاء حليق الذقن خلاف الهيئة التي بدا عليها إثر خروجه بلحية طويلة من سفارة الإكوادور التي كان قد لجأ إليها في عام 2012.يُشار إلى أن الشرطة البريطانية اعتقلت في 11 أبريل الماضي أسانج بعد طرده من سفارة الإكوادور بلندن والتي كان لاجئًا لديها منذ عام 2012.

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